Na tweede uithaal van Trump over Frankrijk: "3 jaar na aanslagen in Parijs zou 'common decency' gepast zijn geweest"

14 november 2018

17u55

Bron: Belga 2 De Franse president Emmanuel Macron heeft voor het eerst gereageerd op de reeks tweets van de Amerikaanse president Donald Trump, waarin hij zich kritisch had uitgelaten over Frankrijk. “Bondgenoten zijn elkaar respect verschuldigd”, heeft de Franse president in een interview met de Franse zender TF1 gezegd. Eerder vandaag had de Franse regeringswoordvoerder Benjamin Grivaux Trump ook al verweten een gebrek aan fatsoen te hebben.

Trump had gisteren, exact drie jaar na de aanslagen in Parijs, hard uitgehaald naar Macron en zijn voorstel om een Europees leger op te richten. “Emmanuel Macron stelt voor om een eigen leger te bouwen om Europa te beschermen tegen de VS, China en Rusland. Maar het was Duitsland in WOI en WOII - hoe is dat uitgedraaid voor Frankrijk? Ze begonnen Duits te leren in Frankrijk voordat de VS kwamen. Betaal voor NAVO of niet”, schreef Trump op Twitter, terwijl hij nog maar net was teruggekeerd uit Parijs.

Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two - How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

De Franse president Macron heeft nu gereageerd op de kritiek van Trump. “Op elk groot moment in onze geschiedenis, waren we bondgenoten en bondgenoten zijn elkaar respect verschuldigd”, zo heeft de Franse president vanavond gezegd tegen journalisten aan boord van het vliegdekschip Charles de Gaulle. “Ik wil de rest niet horen. Ik geloof dat wat de Franse mannen en vrouwen van mij verwachten niet is om te antwoorden op tweets.”

Zonder zelf een waardeoordeel over de tweets te geven, stemde Macron in met het woordgebruik van de interviewer, die vroeg of die tweets “onaangenaam, smakeloos” waren. “U heeft alles gezegd”, aldus de president. “Ik denk dat Donald Trump aan Amerikaanse politiek doet en ik laat hem dat doen.”

Samen strijden tegen hetzelfde kwaad

Macron wil een einde aan de polemiek. “Ik ga mezelf niet ertoe aanzetten een debat te voeren met de president van de Verenigde Staten van Amerika via tweets”, zei hij nog. Volgens hem is het belangrijkste samen tegen hetzelfde kwaad te strijden. “Vandaag wagen de VS en Frankrijk zich samen elke dag aan een van de meest belangrijke gevechten, dat is de strijd tegen islamistisch terrorisme”, beklemtoonde hij. “Of het nu gaat om Syrië of Afrika, elke dag werken onze soldaten samen, riskeren ze samen hun leven”, aldus Macron.

“Wat mij van belang is, heel eerlijk gezegd, is wat we doen met het Amerikaanse leger”, aldus Macron aan journalisten op het vliegdekschip. “Toen we in april in Syrië een ongeziene operatie hebben uitgevoerd met de Britten en de Amerikanen, hebben we dat gedaan in een perfecte interoperabiliteit en in een uitstekend commando en uitvoering. Dat is wat telt.”

Common decency

De Franse regeringswoordvoerder Benjamin Grivaux had deze middag Trump ook al verweten een gebrek aan fatsoen te hebben. "Gisteren was de dertiende november. We hebben de moord op 130 landgenoten van drie jaar geleden in Parijs en Saint-Denis herdacht", zei Griveaux tijdens een persconferentie in Parijs. "Dus zal ik in het Engels antwoorden: ‘Common decency' (een gevoel voor fatsoen) zou wel gepast zijn geweest".