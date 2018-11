Na tweede uithaal van Trump op Twitter: “3 jaar na aanslagen in Parijs zou ‘common decency’ gepast zijn geweest" AW

14 november 2018

17u55

Bron: Belga 1 De Franse regeringswoordvoerder Benjamin Griveaux verwijt Amerikaans president Trump, na diens aanval op Twitter tegen zijn Franse collega Emmanuel Macron, een gebrek aan fatsoen.

"Gisteren was de dertiende november. We hebben de moord op 130 landgenoten van drie jaar geleden in Parijs en Saint-Denis herdacht", zei Griveaux tijdens een persconferentie in Parijs. "Dus zal ik in het Engels antwoorden: 'Common decency' (een gevoel voor fatsoen) zou wel gepast zijn geweest".