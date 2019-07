Na twee jaar opnieuw stierengevechten toegelaten op Mallorca LH

16 juli 2019

12u18

Bron: Belga 68 Torero's op het Spaanse eiland Mallorca mogen, na een verbod dat twee jaar duurde, weer stieren doden. Op 9 augustus wordt op de Plaza de Toros in Palma weer een corrida georganiseerd, de eerste sinds juli 2017. Dat schrijft de Diario de Mallorca vandaag.

Het Spaanse Grondwettelijk Hof annuleerde eind 2018 een verbod om stieren te verwonden of te doden dat sinds 2017 gold. Verschillende artikels van de hervormde wet over stierengevechten en dierenbescherming op de Balearen waren volgens de rechtbank in Madrid in strijd met de grondwet.



Het regionale parlement, waar links de plak zwaait ging zijn boekje te buiten, vonden de rechters van het Grondwettelijk Hof. Madrid riep stierengevechten in 2013 uit tot nationaal erfgoed, waardoor enkel het nationale niveau zich over een verbod mag uitspreken.



Stierengevechten worden in Spanje alsmaar controversiëler en zijn vooral nog populair bij een ouder deel van de bevolking. Het Grondwettelijk Hof maakte al in 2016 duidelijk dat de regio's corrida's niet volledig kunnen verbieden.