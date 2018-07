Na Tsjechië en Hongarije ontkent ook Polen akkoord te hebben met Duitsland over terugsturen migranten bvb

01 juli 2018

13u53

Bron: Belga 0 Warschau heeft vandaag op zijn beurt ontkend dat er maar enig akkoord met Berlijn is over het terugsturen van migranten naar Polen. Eerder kwamen er ontkenningen uit Tsjechië en Hongarije.

Gisteren meldde het Duitse persbureau DPA dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel bilaterale migratieakkoorden met veertien landen, waaronder België, heeft ondertekend. Zij stemmen ermee in migranten die in Duitsland aankomen, maar al bij hen asiel hebben aangevraagd, sneller terug te nemen.

"Er is generlei akkoord omtrent het onthaal van asielaanvragers uit andere landen van de Europese Unie. Polen voert een zeer strikt asielbeleid en wij wijzigen dit niet", zei woordvoerder Artur Lompart van het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken. Eerder hadden ook al Tsjechië en Hongarije ontkend een akkoord met Duitsland te hebben.

Belgisch staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken liet gisteren weten dat er nog niets is ondertekend. "Er is wel een principieel akkoord tussen België en Duitsland om te bekijken hoe en in welke mate de onderlinge Dublinprocedures kunnen worden gefaciliteerd, bijvoorbeeld door de uitwisseling van verbindingsofficieren. Dat moet toelaten om asielzoekers die eigenlijk onder de bevoegdheid van het andere land vallen, sneller te kunnen terugsturen en zo de strijd te kunnen aangaan met secondaire stromen", zo zei hij.