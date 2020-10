Na te veel wantoestanden stopt Cyprus met 'gouden paspoortprogramma’ redactie

13 oktober 2020

12u32

Bron: ANP De regering van Cyprus heeft na spoedberaad plotseling het programma stilgelegd waarmee buitenlandse investeerders de Cypriotische nationaliteit konden verwerven. Het besluit komt na berichten dat het programma slecht wordt uitgevoerd en veelvuldig misbruikt.

Maandag bijvoorbeeld berichtte de nieuwszender al-Jazeera dat hooggeplaatste bestuurders, politici, juristen en onroerendgoedondernemers met het paspoortprogramma criminelen aan een Cypriotisch paspoort hebben geholpen en daarmee ook toegang tot de Europese Unie hebben geboden.

Het Cypriotische nieuwsagentschap CNA meldde dat de regering 1 november stopt met het ‘gouden paspoortprogramma’.

Onder de invloedrijke figuren die al-Jazeera opvoert in het programma over corruptie op het eiland zijn parlementsvoorzitter Demetris Syllouris en het parlementslid en onroerendgoedmagnaat Christakis Giovanis.

De parlementsvoorzitter heeft zijn taken hangende een onderzoek naar de kwestie neergelegd. In de politieke rangorde op het eiland is de parlementsvoorzitter de tweede man van het land.

