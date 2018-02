Na tachtig jaar tevergeefs boren naar olie op land houden Denen er mee op jv

22 februari 2018

12u41

Bron: dpa/bloomberg 0 Denemarken laat boren naar olie of aardgas niet meer toe op land of in ondiepe wateren nabij de kust. Tachtig jaar zoeken leverde in het verleden nooit commercieel interessante olie- of gasvondsten op land op.

De Deense regering zal een Nederlands bedrijf geen toestemming geven om te starten met boringen in het zuiden van het land, en zal ook in de toekomst geen vergunningen meer afleveren, aldus het Deense ministerie voor Energie. "Boren naar olie of gas op land is iets uit het verleden", stelde minister voor Energie Lars Christian Lilleholt.

Boren naar olie of gas zal enkel nog gebeuren in de Noordzee, ver van de Deense kust, waar er wel commerciële opportuniteiten zijn.

De Deense regering reageert daarmee op protest vanuit de bevolking tegen boringen op land.