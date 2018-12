Na strafprocedure bereiken Europese Commissie en Italië dan toch begrotingscompromis AW

19 december 2018

13u37

Bron: Belga 0 De Europese Commissie en de Italiaanse regering zijn het eens geraakt over bijkomende inspanningen om het Italiaanse begrotingstekort volgend jaar binnen de perken te houden. Daardoor ontsnapt de populistische regering in Rome toch aan een inbreukprocedure.

"Na intense onderhandelingen hebben we een oplossing gevonden voor 2019", zo kondigde vicevoorzitter Valdis Dombrovskis van de Commissie aan. De oplossing is volgens hem "niet ideaal", maar het compromis vermijdt voorlopig wel de opening van een procedure wegens buitensporig tekort.





De Commissie had de Italiaanse begrotingsplannen voor 2019 vorige maand afgewezen omdat de regering van de uiterst rechtse Lega en de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging voor de financiering van een aantal verkiezingsbeloftes het tekort wou laten oplopen tot 2,4 procent van het bbp.

Bijkomende maatregelen

De regering reageerde eerst furieus, maar onder druk van de Commissie en de overige eurolanden heeft Rome nu toch de economische groeiprognoses herzien, en bijkomende maatregelen voor zo'n tien miljard euro beloofd. Daardoor zakt het verwachte tekort tot 2,04 procent.

"Dit toont aan dat de Commissie niet de vijand van het Italiaanse volk is, en dat ze geen bureaucratische machine is die besparingen oplegt en de democratie negeert", zei bevoegd eurocommissaris Pierre Moscovici.