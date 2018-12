Na sterfgevallen: VS beloven kinderen aan Mexicaanse grens beter te behandelen IB

27 december 2018

02u25

Bron: Belga 0 Nadat er een tweede kind is omgekomen terwijl het gevangen gehouden werd door de Amerikaanse grensbewaking wil minister van Binnenlandse Veiligheid Kirstjen Nielsen de behandeling van kinderen aan de grens verbeteren. Kinderen zullen na hun inreis vroeger en intensiever medisch onderzocht worden, verklaarde Nielsen vandaag.

Ze vroeg het ministerie van Defensie ook om medische steun aan de grens. Daarnaast stelde ze bij gesprekken met Mexico voor om migranten in kampen de nodige medische verzorging te geven.

Nielsen riep verder het Amerikaanse Congres op om de nodige begrotingsmiddelen uit te trekken voor de grensbewaking, en om de veiligheid aan de grens te verbeteren. Dat is volgens haar nodig om de toevloed van migranten te verminderen. De minister zei dat ze nog deze week naar de grens zal reizen om zich zelf een beeld te vormen van de gezondheidszorg daar.

Twee kinderen uit Guatemala overleden

Op Kerstmis kwam een kind uit Guatemala om het leven terwijl het werd gevangen gehouden door de Amerikaanse grensbewaking. Het achtjarige jongetje stierf maandagnacht in een ziekenhuis in de staat New Mexico, nadat het daar met ziekteverschijnselen naartoe was gebracht. De precieze doodsoorzaak is nog onduidelijk. Begin december stierf de zevenjarige Jakelin Caal, eveneens uit Guatemala, nadat ze werd vastgehouden door de Amerikaanse grensbewaking. Het meisje was uitgedroogd.

“Tragedie”

Nielsen spreekt van een "tragedie". De voorbije maanden zou het aantal gezinnen en onbegeleide kinderen die 'illegaal' de grens met de VS oversteken, toegenomen zijn. Zo steeg ook het aantal dat ziek aankwam in de VS en dat maakt de moeilijke situatie nog moeilijker. De minister zei dat tussen oktober 2017 en september 2018 zes migranten gestorven zijn in gevangenschap in de VS. "Onder hen waren geen kinderen.”