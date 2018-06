Na 'Spiderman' wil andere illegale held nu ook de Franse nationaliteit ADN

05 juni 2018

13u11

Bron: Belga 3 Een Tunesische held wil ook de Franse nationaliteit nadat de jonge Malinees Mamoudou Gassama deze maand beroemd werd door een gebouw te beklimmen in Parijs en een bungelend kind van een balkon te redden. Beelden van de heldendaad gingen dagenlang de wereld over. Gassama werd ontvangen door president Macron en kreeg als waardering de Franse nationaliteit.

De uitgewezen Tunesiër Ayman ziet in deze naturalisatie een kans. Hij was zonder verblijfsstatus in Frankrijk toen hij in april 2015 met gevaar voor eigen leven twee kleine kinderen uit een brandende flat in Fosses, ten noorden van Parijs, redde. De redding van de kinderen is echter niet gefilmd. Ayman verliet de plek van zijn heldendaad bovendien onopvallend, omdat hij illegaal in het land was.

De moeder van de kinderen en de burgemeester van Fosses konden uiteindelijk achterhalen wie er achter de heldendaad zat. De burgemeester heeft in 2017 vergeefs geprobeerd Ayman aan een verblijfsvergunning te helpen. In januari nog weigerden de autoriteiten hem om uitzonderlijke redenen een verblijfsvergunning te geven. Hij kreeg het bevel het land te verlaten.

Ayman en zijn advocaat vechten dit nu aan. Ze stellen dat Aymans heldendaad niet minder gewaardeerd mag worden dan die van Gassama.