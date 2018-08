Na orkaan Lane bedreigt tropische storm Miriam Hawaï AV

27 augustus 2018

16u30

Bron: CBS News 0 Na de doordocht van orkaan Lane, die vooral veel wateroverlast veroorzaakte, bedreigt een nieuwe tropische storm genaamd Miriam de Amerikaanse staat Hawaï. Er wordt verwacht dat de storm vanavond of morgen uitgroeit tot een orkaan.

Weerexperts meldden dat er zich in de oostelijke Stille Oceaan een tropische storm heeft ontwikkeld die mogelijk in westelijke richting naar Hawaï gaat. De National Oceanic and Atmospheric Administration zegt dat een nieuwe tropische storm, genaamd Miriam, zich op ongeveer 3.200 kilometer ten oosten van Hawaï heeft gevormd.

Het National Hurricane Centre in Miami berichtte dat tropische storm Miriam zich deze ochtend op 2250 kilometer ten westzuidwest van Baja California bevond, een Mexicaanse staat op het gelijknamige schiereiland. De tropische storm zet momenteel koers naar het westen. Er wordt verwacht dat de storm een paar dagen op die algemene koers te blijven en deze avond of morgen uitgroeit tot een orkaan.

De tropische storm Miriam komt in de nasleep van orkaan Lane die vrijdag en zaterdag Hawaï trof. Die storm was een orkaan van categorie 5 voordat hij aanzienlijk verzwakte en de staat Hawaï bereikte. Uiteindelijk veroorzaakte orkaan Lane vooral wateroverlast.