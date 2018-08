Na ontslag was hij woest op chef en overgoot hem vervolgens met benzine Karen Van Eyken

24 augustus 2018

22u34

Bron: Die Welt 0 Hij beschouwde zijn ontslag als ongegrond en een complot. Dus wilde een 42-jarige Duitse man op een onthutsende manier wraak nemen. In de rechtbank toonde hij wroeging, maar hij moet hoe dan ook naar de gevangenis.

De (ex-)werknemer uit Beverungen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen lag op 20 februari op de loer voor de woning van zijn 47-jarige voormalige chef bij een ramenproducent. Toen die naar zijn wagen wilde gaan, goot de op wraak zinnende man benzine over hem heen. Maar het slachtoffer wist vervolgens te ontsnappen. De dader werd dezelfde dag gearresteerd en zit sindsdien in hechtenis.

Aan het begin van zijn proces toonde de man berouw: "Het is terecht dat ik hier nu zit, ik heb een straf verdiend." Hij legde uit dat hij zijn chef verantwoordelijk achtte voor het verlies van zijn baan en hoe erg hij onder het ontslag had geleden. De job had hem stabiliteit gebracht na lange tijd van verslavingsproblemen en enkele korte verblijven in de gevangenis. Zijn baas had hem een hele tijd gepest alvorens hem uiteindelijk de laan uit te sturen, beweerde hij. De misnoegde ex-werknemer benadrukte evenwel dat hij alleen de auto in brand wilde steken en niet zijn baas.

Een rechter in de rechtbank van Hildesheim veroordeelde de man vandaag tot twee jaar en drie maanden gevangenisstraf voor poging tot brandstichting en voor poging tot het aanbrengen van levensbedreigende lichamelijke verwondingen. De straf kwam overeen met het verzoek van de officier van justitie, zei een woordvoerster van de rechtbank. De beklaagde kan nog in beroep gaan tegen het oordeel.