Na online stemming: Italië krijgt linkse regering HAA

03 september 2019

19u47

Bron: DPA 2 De leden van de Italiaanse Vijfsterrenbeweging (M5S) hebben de vorming van een nieuwe coalitie met de centrumlinkse Democratische Partij (PD) goedgekeurd in een online stemming. Giuseppe Conte blijft eerste minister.

Van de 79.634 leden die aan de stemming deelnamen, stemde 79,3 procent voor de coalitie. De rest stemde tegen. Met het resultaat is de weg vrijgemaakt voor de installatie van een nieuwe Italiaanse regering.

Conte wil morgen zijn nieuwe coalitie presenteren. Hij zal de kabinetsopstelling en het regeringsprogramma voorstellen aan de Italiaanse president Sergio Mattarella. De premier en zijn nieuwe ministers kunnen dan naar verwachting donderdag worden beëdigd.

De M5S en de DP, die altijd lijnrecht tegenover elkaar hebben gestaan, onthulden eerder al een gezamenlijk beleidsprogramma. Daarin staat onder meer de introductie van een minimumloon. Ook willen de twee partijen meer geld uittrekken voor onderwijs.



De voormalige extreemrechtse regeringspartij Lega had het kabinet op 8 augustus laten vallen in de hoop op nieuwe verkiezingen. Minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini van Lega stond er goed voor in de peilingen en hoopte een grotere meerderheid te krijgen. Een samenwerking tussen DP en M5S zou die stembusgang voorkomen, en dat is nu gelukt. Salvini komt zo in de oppositie terecht.

Vicepremier Luigi Di Maio zei volgens het Italiaanse persbureau ANSA heel blij te zijn met de uitkomst. “Ook mogen we heel trots zijn dat de hele wereld heeft gewacht op de uitslag van al deze Italiaanse burgers. En dat op een digitaal platform.” Di Maio noemde dat gegeven uniek.