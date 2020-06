Na Oklahoma houdt Trump verkiezingsrally in volgende coronahotspot die recordcijfers laat optekenen TT

23 juni 2020

16u46

Bron: Reuters, Belga, CNN 1 Na zijn deels in het water gevallen campagnebijeenkomst in Oklahoma vorige week zaterdag, trekt de Amerikaanse president Donald Trump vandaag naar Arizona. In die staat aan de grens met Mexico zal hij de bouw van de grensmuur inspecteren. Maar met Oklahoma en Arizona trekt Trump in vier dagen tijd nu wel naar de twee staten die net de grootste stijging in coronabesmettingen kennen.



Trump zal in Arizona de tweehonderste mijl (322 kilometer) van de muur inhuldigen, al gaat het bij een groot deel van die afstand om niet meer dan renovaties en vervangingen van al bestaande stukken.

De veelbesproken muur van 3.200 kilometer lang op de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico was een van Trumps campagnebeloftes van 2016. Maar door de immense kostprijs en moeilijkheden loopt het project al jaren vertraging op en komt de bouw maar moeizaam op gang. Bij de stukken die wel aangepakt worden, gaat het voornamelijk om versterkingen of renovaties van grensdelen die er al stonden. Toch hoopt Trump de bouwwerken tijdens zijn campagne de komende maanden te kunnen aangrijpen om zijn verwezenlijkingen voor de verkiezingen van november in de verf te zetten.

Trump zal na het bezoek in grensstad Yuma het thema grensveiligheid en migratie bespreken met lokale politici en verantwoordelijken, en reist daarna door naar Phoenix, waar hij zal spreken voor studenten op de ‘Students for Trump’-conventie.

Grootste stijgers in besmettingen

Dat Trump net naar Arizona trekt, nadat hij zaterdag al duizenden mensen bij elkaar bracht in een stadion in Tulsa, Oklahoma, komt hem echter opnieuw op serieus wat kritiek te staan. Want ook al viel het qua opkomst zaterdag toch wat tegen, de president lijkt met zijn meetings wel het rijtje van nieuwe coronahotspots af te werken.

In de ranglijst van de vijftig staten wat nieuwe besmettingen in een week tijd in vergelijking met de week ervoor betreft, staat Oklahoma immers helemaal bovenaan met een stijging van 111 procent, om uit te komen op meer dan 10.500 gevallen. Op de tweede plek staat, toevallig of niet, Arizona met een stijging van 90 procent.

In totaal zijn in die staat nu meer dan 58.000 mensen besmet, op 7,3 miljoen inwoners. Vrijdag en zaterdag kwamen er telkens meer dan 3.000 nieuwe besmettingen bij, gisteren eindigde de teller inclusief weekendeffect op 2.196, en vandaag werd een nieuw record van 3.593 besmettingen gemeld. Dat maakt dat er nu elke dag gemiddeld 2.500 nieuwe besmettingen bijkomen, of 351 per miljoen inwoners. Ter illustratie: voor heel de VS gaat het om gemiddeld 85 nieuwe besmettingen per dag per miljoen inwoners.

4.000 aanwezigen in kerk

Er worden voor Trumps speech in de Dream City Church in Phoenix ongeveer 4.000 aanwezigen verwacht. Er zullen aan de ingang mondmaskers uitgedeeld worden, maar die zijn enkel vrijwillig te dragen. Nochtans verplicht Phoenix net als andere steden in Arizona sinds vorige week mondmaskers op restaurants, in fitnesscentra en andere openbare plaatsen binnen waar niet voldoende afstand kan worden gehouden.

De burgemeester van Phoenix, Kate Gallego, heeft Trump al opgeroepen het goede voorbeeld te geven en een mondmasker te dragen. “We hebben het voorbije weekend gezien dat de mondmaskerverplichting massaal wordt opgevolgd”, schrijft ze in een mededeling. “Iedereen op het event, zeker verkozen politici, zouden een voorbeeld moeten stellen en een mondmasker moeten dragen. Dat geldt ook voor de president.”

Het lijkt weinig waarschijnlijk dat Trump daar oren naar zal hebben. Naar eigen zeggen maakt hij zich absoluut geen zorgen over het feit dat hij naar Arizona trekt terwijl de staat net recordcijfers laat optekenen. Gisteren bleek dat naast zes medewerkers van de Trump-campagne die de verkiezingsbijeenkomst in Tulsa hadden helpen voorbereiden, ook twee anderen besmet bleken die wél in Tulsa waren tijdens de meeting. Volgens de campagne droegen de twee medewerkers continu mondmaskers tijdens het event.

Geen grapje

Bij zijn vertrek naar Phoenix zei Trump overigens dat hij geen grapje maakte toen hij op de rally in Tulsa zei dat hij het aantal coronatests in de VS wilde terugschroeven “want hoe meer je test, hoe meer gevallen je vindt”. Een medewerker van het Witte Huis haastte zich toen om te zeggen dat de president dat niet meende: “Hij maakte duidelijk een grapje”, klonk het.

“Ik maak geen grapjes”, reageerde de president nu. “We hebben het beste testprogramma ter wereld. We testen beter dan om het even welk ander land. Onze tests zijn de beste en we voeren er de meeste uit. Door meer te testen, vinden we meer gevallen. En dat geeft ons een slecht imago.”

Viroloog Anthony Fauci zei in de krant The Wall Street Journal deze week nog dat het uitvoeren van meer tests inderdaad tot meer bevestigde gevallen leidt, maar dat het niet de hogere percentages van positieve gevallen in veel staten verklaart.