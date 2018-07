Na ngo-schepen wil Italië ook reddingsschepen van EU met migranten weren bvb

08 juli 2018

17u03

Bron: Belga 0 Ook buitenlandse schepen van "internationale missies" op de Middellandse Zee zouden geen migranten naar Italië mogen brengen, zo heeft de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, vandaag gezegd.

Salvini, die de extreemrechtse partij Lega leidt, geeft schepen van ngo's al geen toegang meer tot Italië, zeggend dat ze onder één hoedje spelen met mensensmokkelaars uit Libië.

"Na de stop op ngo-schepen van donderdag zal ik op de Europese tafel in Innsbruck de Italiaanse vraag leggen om de aankomst in Italiaanse havens te BLOKKEREN van schepen van internationale missies op de Middellandse Zee", schreef hij Facebook.

"Jammer genoeg hebben de Italiaanse regeringen van de voorbije vijf jaar overeenkomsten ondertekend (in ruil voor wat?) zodat al deze schepen immigranten in Italië konden uitladen: met onze regering verandert dat en zal dat veranderen", voegde Salvini eraan toe.

De ministers van Binnenlandse Zaken van de Europese Unie komen op 12 juli in Oostenrijk bijeen om de migratiecrisis te bespreken die diepe verdeeldheid heeft gezaaid in de EU. Aan de vooravond van de bijeenkomst ontmoet Salvini zijn Duitse ambtgenoot Horst Seehofer.

Het persbureau ANSA merkte op dat het jongste voorstel van Salvini er komt een dag nadat een vaartuig van de Ierse zeemacht, dat deelneemt aan operatie EUnavfor Med Sophia (European Union Naval Force Mediterranean), in de haven van Messina, in Sicilië, 106 migranten had afgezet die voor de kust van Libië gered werden.