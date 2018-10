Na nepkledij en nepsigaretten nu ook namaak-speedboot mvdb

19 oktober 2018

16u40

Bron: ANP 0 Na dure merkkleding, horloges en sigaretten lijkt de productpiraterij bezig geheel nieuwe markten aan te boren. De Duitse verkeerspolitie maakte vandaag bekend bij een controle op een snelweg in de buurt van Offenburg een vervalste speedboot te hebben ontdekt.

De originele tweemotorige versie van een gerenommeerde Zweedse fabrikant kost rond de 450.000 euro. Toen de nieuwsgierige beambten het dure speeltje eens goed van dichtbij bekeken, kwamen ze tot de slotsom dat het vaartuig namaak was. Een firma uit de Letse hoofdstad Riga had het vaartuig goedkoop nagebouwd en probeerde het op internationale beurzen als echt aan de man te brengen.

Het onderschepte transport was op de terugweg van Barcelona naar de volgende tussenstop in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Daar zouden de handelaren de nepboot aan nieuwe potentiële klanten laten zien. De politie heeft de vervalsing in beslag genomen en doet nu in verscheidene landen onderzoek naar de betrokkenen en hun slachtoffers.

