Na meer dan twee jaar doorbraak in achtvoudige moordpartij op familie in Ohio

14 november 2018

08u56

Bron: AP - Cincinnati.com 0 Na meer dan twee jaar na de feiten is er een doorbraak in het onderzoek naar de achtvoudige moord op een familie op verschillende locaties in en rond het Amerikaanse stadje Piketon (Ohio). Vier leden van een ander gezin zijn dinsdag gearresteerd, meldt persbureau AP. Aanleiding voor de moorden in executiestijl zou een geschil over een voogdijregeling zijn.

De opgepakte Edward ‘Jake’ Wagner, nu 26, is de ex-vriend van Hanna Rhoden (19). Zij werd in de nacht van 21 op 22 april 2016 koelbloedig afgemaakt terwijl ze in bed lag met haar amper vier dagen oud babydochtertje. Het baby’tje raakte niet gewond. Edward ‘Jake’ Wagner was niet haar vader, maar was jaren eerder met Hanna de ouders geworden van een dochter genaamd Sophia (nu 5). Het meisje was op het moment van de feiten niet aanwezig in het huis waar Hanna dood werd gevonden. De politie trof zeven andere lichamen met een kogel in het hoofd aan op drie verschillende locaties. Een aantal slachtoffers sliep in bed op het moment van de executie.



Naast Hanna kwamen ook Christopher Rhoden Senior (40); Christopher Rhoden Junior (16); Hannah Gilley (20); Clarence ‘Frankie’ Rhoden (20); Dana Rhoden (37); Gary Rhoden (38) en Kenneth Rhoden (44) om het leven. Net als het baby’tje bleven ook een andere zes maanden oude baby en een driejarig kind ongedeerd. “Een op voorhand geplande executie van acht individuen”, sprak de procureur-generaal destijds.

Voogdij

Naast Edward ‘Jake’ Wagner zijn ook diens ouders George ‘Billy’ Wagner III (47) en Angela (48) opgepakt, net als zijn broer George Wagner IV (27). Alle vier zijn ze aangeklaagd voor meervoudige moord. Twee familieleden van de Wagners zijn eveneens in de boeien geslagen wegens het verduisteren van mogelijk bewijsmateriaal. Aanleiding voor de moorden zou de voogdij over Sophia zijn geweest, wat nadelig uitkwam voor Edward ‘Jake’ Wagner en een ware obsessie werd. Procureur-generaal Mike DeWine, die vorige week werd verkozen tot gouverneur van Ohio, sprak op een persconferentie van “de meest bizarre zaak uit zijn carrière.”

De Wagners hebben volgens de autoriteiten hun moordpartij minitieus voorbereid. Ze gingen maandenlang na hoe de slachtoffers hun doordeweekse dagen doorbrachten. Net na de feiten gingen de speurders al eens langs bij de Wagners. Zij verklaarden geschokt te zijn door de moorden op hun ‘goede vrienden’ de Rhodens.



GoFundMe

Edward ‘Jake’ Wagner trok na de moorden naar de rechter om het hoederecht over de toen tweejarige Sophia te verkrijgen. De vader, toen nog niet in beeld als dader, zette zelfs een GoFundMe-crowdfundingsactie op om de juridische kosten te dekken. Het leverde hem 20.000 dollar op. Een latere, plotse verhuis met Sophia naar de staat Alaska zorgde al voor de nodige argwaan. Hoelang ze daar verbleven, is niet duidelijk. Alle arrestaties werden verricht in Ohio en de naburige staat Kentucky.