Na meer dan een maand: branden bij Tsjernobyl zijn geblust

13 mei 2020

21u12

Bron: Belga, ANP 0 Na meer dan een maand zijn de branden in het gebied rond de kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne, waar zich in 1986 de zwaarste kernramp uit de geschiedenis voltrok, geblust. Dat laat president Volodymyr Zelenski woensdag weten.

Volgens de autoriteiten braken in april branden uit in de zogenaamde vervreemdingszone rond de kerncentrale. Dat gebeurde de voorbije jaren ook al vaker in dit onbewoonde stralingsgebied. Als oorzaak werd vaak brandstichting vermoed. De autoriteiten schreven deze branden toe aan sterke winden en abnormaal droge omstandigheden na een winter waar weinig sneeuw is gevallen.

De branden zijn volgens Zelenski nu eindelijk geblust. "Bedankt voor het harde werk", zei de president in een video aan de hulpdiensten.



Eerder verzekerden de autoriteiten dat de branden geen risico vormden voor de belangrijke infrastructuur op de rampsite. De verwoeste reactor is momenteel afgeschermd door een constructie van staal en beton. De straling die vrijkwam door de branden in de buurt van de voormalige kerncentrale vormde “geen gevaar voor de menselijke gezondheid”, klonk het verder.

Op 26 april 1986 ontplofte reactor 4 van de centrale in Tsjernobyl, op een honderdtal kilometer ten noorden van Kiev. Een groot deel van Europa, maar vooral Oekraïne, Rusland en Wit-Rusland raakte vervuild na de explosie.