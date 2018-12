Na meer dan een eeuw proberen is lynchen nu echt een haatmisdrijf in de VS TT

20 december 2018

08u49

Bron: CNN, ABC News 2 De Amerikaanse Senaat heeft een belangrijke symbolische wet goedgekeurd waarmee de praktijk van lynchen een federaal haatmisdrijf wordt. Lynchen is het doden van een vermeende misdadiger door een woedende menigte en zonder enige vorm van proces. Vooral in de zuidelijke staten van de VS werden veelal Afro-Amerikanen tussen het midden van de 19de en de 20ste eeuw gelyncht.

De Senaat keurde de wet unaniem goed op voordracht van een Republikeinse en twee Democratische senatoren. Personen die nu aan een lynchpartij zouden deelnemen, zouden levenslang gestraft kunnen worden, nog los van de aanklacht moord.

De wet is vooral symbolisch en een erkenning voor de bijna 5.000 meestal zwarte slachtoffers van lynchpartijen die tussen 1880 en het midden van de 20ste eeuw om het leven kwamen. De wet erkent ook dat lynchen “de ultieme uiting van racisme in de Verenigde Staten” was. Slachtoffers werden zonder proces door een woedende volksmenigte vernederd, geslagen, gemarteld, opgehangen en/of verbrand. In sommige gevallen werden lynchpartijen gevolgd door duizenden toeschouwers. Van de praktijken werden vaak foto’s genomen die werden verkocht als ‘souvenir’. Van de deelnemers werd 99% nooit gestraft.

Een van de bekendste lynchpartijen is die van de zwakzinnige zwarte tiener Jesse Washington in 1916. Hij werd beschuldigd van moord, maar werd door de bevolking van de Texaanse stad Waco uit de rechtbank gesleurd. Inwoners sneden zijn vingers en tenen af, castreerden hem en hingen hem aan een ketting op boven een brandstapel. Daar werd hij twee uur lang op en neer gehaald om het lijden zo groot mogelijk te maken. Ongeveer 10.000 mensen, waaronder vertegenwoordigers van de overheid en de politie, keken toe zonder in te grijpen.

“Lynchen is een donker en verachtelijk aspect van de geschiedenis van ons land”, zei senator Kamala Harris. “Dat moeten we erkennen om te voorkomen dat dat aspect zich zou herhalen.” Volgens The New York Times werden er sinds 1882 al tweehonderd wetten ingediend om lynchen strafbaar te maken, tot gisteren zonder succes.

The moment when the United States Senate agreed unanimously to make lynching a federal crime for the first time. History. pic.twitter.com/MtoI0Or0mg Kamala Harris(@ SenKamalaHarris) link