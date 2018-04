Na meer dan 40 jaar is verdachte ‘Golden State Killer’ opgepakt: ex-agent in de cel kv

25 april 2018

19u58

Bron: NBC, Sacramento Bee, eigen berichtgeving 146 In de Californische stad Sacramento is gisteravond een man opgepakt die verdacht wordt van minstens 12 moorden, 45 verkrachtingen en 120 inbraken in de jaren 1970 en 1980 in Californië. Het gaat het om een 72-jarige ex-politieagent.

Na een klopjacht van tientallen jaren is er plots schot gekomen in de zaak rond de seriemoordenaar, die de titels ‘Golden State Killer’, ‘East Area Rapist’, ‘Original Night Stalker’ en ‘Diamond Knot Killer’ kreeg. Gisteravond werd in de stad Sacramento een man gearresteerd die aan de beschrijving van de verdachte voldoet.

Scott Jones, de sheriff van Sacramento, bevestigde vandaag tijdens een persconferentie dat het gaat om de 72-jarige ex-politieagent Joseph James DeAngelo.

DeAngelo werkte in de jaren 1970 bij twee verschillende politiekorpsen in Californië: dat van Exeter en dat van Auburn.

DNA

"Eén ding stond vast: de verdachte was altijd al in Sacramento", zei openbare aanklager van Sacramento Anne Marie Schubert vandaag tijdens een persconferentie. "We hebben altijd geweten dat het antwoord in DNA te vinden was." Volgens Schubert kwam er de voorbije dagen een doorbraak in de zaak tijdens laboratoriumonderzoek.

DeAngelo wordt voorlopig officieel aangeklaagd voor de moord op Lyman en Charlene Smith die in 1980 omgebracht werden in hun woning in Ventura. De moordenaar had Charlene ook verkracht.

Boek

De zaak kwam in een stroomversnelling na de publicatie van het boek I'll be Gone in the Dark in februari, dat gewijd is aan de mysterieuze seriemoordenaar. De sheriff van Sacramento heropende het onderzoek.

If they’ve really caught the #GoldenStateKiller I hope I get to visit him. Not to gloat or gawk — to ask him the questions that @TrueCrimeDiary wanted answered in her “Letter To An Old Man” at the end of #IllBeGoneInTheDark. pic.twitter.com/32EHSzBct5 Patton Oswalt(@ pattonoswalt) link

DeAngelo zit in de cel en kan niet vrijkomen op borgtocht.

Speurder Paul Holes, die al jaren betrokken was bij de zaak, vertelde vorige maand tijdens een interview aan NBC-presentatrice Megyn Kelly dat de moordenaar de nieuwsberichten over zijn misdaden volgde en de politie altijd een stap voor bleef, door de manier waarop hij zijn slachtoffers uitkoos te veranderen. “Hij verstopte zijn sporen goed”, aldus Holes, “maar waar hij geen rekening mee hield was DNA-technologie.”

"Iedereen was bang"

De slachtoffers van de Golden State Killer waren vrouwen tussen 13 en 41 jaar oud. Sommigen waren alleen thuis, anderen waren in het gezelschap van hun kinderen of partner. De man sloeg toe in op verschillende plaatsen in Californië tussen 1976 en 1986.

“Iedereen was bang”, zei FBI-agent Marcus Knutson in 2016. “Mensen sliepen met geweren, mensen kochten honden. Mensen waren bang en ze hadden daar alle recht toe. Deze kerel terroriseerde de gemeenschap. Hij deed afschuwelijke dingen.”