Na meer dan 20 uur stroompanne weer elektriciteit in Venezuela kv

09 maart 2019

01u58

Bron: Belga 0 De elektriciteit wordt vrijdag plaatselijke tijd hersteld in Venezuela. Dat meldt tv-zender Telesur, die aanleunt bij Venezolaanse regering, na een stroompanne die meer dan twintig uur duurde.

Volgens de berichten wordt de stroom hersteld in hoofdstad Caracas, in de naburige staat Miranda en in de oostelijke staten. De krant El Nacional bericht dat in sommige delen van Caracas de elektriciteit maar traag weerkeert, en dat andere regio's ervan verstoken blijven.

Media noemen de black-out die het land donderdag trof van een ongeziene omvang. President Nicolas Maduro gaf schoolkinderen en werknemers vrijdag een dag vrijaf zodat de elektriciteit makkelijker kon hersteld worden. Als gevolg van de stroompanne moesten ziekenhuizen operaties uitstellen, net als de behandeling van ongeveer 10.000 nierpatiënten, zegt El Nacional. Aan benzinestations stonden lange wachtrijen.