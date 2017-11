Na massaschietpartij post satirische site exact hetzelfde artikel: ''Geen enkele manier om dit te voorkomen', zegt enige natie waar dit geregeld gebeurt' ADN

12u28 0 Twitter - Het satirische Amerikaanse nieuwsnetwerk The Onion staat bekend om zijn spitsvondige en grappige overpeinzingen en geestige, valse nieuwsverhalen. Maar van tijd tot tijd slaagt de website erin een unieke bijdrage te leveren over echte nieuwsfeiten die satire en komedie overstijgt. Zo ook als er weer eens een massaschietpartij in de VS is.

Als antwoord op de gruwel in Sutherland Springs, Texas zondag - waar een schutter 26 mensen in een kerk doodschoot - deelde The Onion een artikel met de klinkende titel ‘'Geen enkele manier om dit te voorkomen', zegt enige natie waar dit geregeld gebeurt'. In het artikel komen ‘inwoners’ aan het woord die stellen dat het "een gruwelijke tragedie" is, "maar soms gebeuren deze dingen gewoon, en er is niets dat iemand kan doen om het te stoppen".

Los van het feit dat de bijdrage een treffende kritiek is op het gebrek aan beweging rond gun control in de VS, is het stuk er eentje dat ze telkens weer uit het archief kunnen plukken bij een nieuwe massaschietpartij. En dat is exact wat het satirische medium de laatste tijd doet. Sinds zondag hebben ze hetzelfde artikel, licht aangepast aan de schietpartij in kwestie maar met exact dezelfde boodschap, al zeker zes keer opnieuw opgerakeld.

De eerste publicatie was in 2014, na de schietpartij bij de Universiteit van Californië in Santa Barbara, waarbij zeven mensen omkwamen. Daarna werd het artikel opnieuw gedeeld in 2015, toen Dylann Roof in een kerk in Charleston 9 mensen doodschoot. En dan opnieuw bij de schietpartij op de Umpqua Community College in Roseburg, Oregon, waarbij 9 doden vielen. En opnieuw na de schietpartij in San Bernardino, Californië, waarbij twee schutters 14 mensen doodden. Nog eens bij de massaschietpartij in Las Vegas vorige maand. En ook nu, bij de schietpartij in Sutherland Springs, wordt het stuk wederom bovengehaald.

Elke keer weer eindigt het artikel met een brutale uitsmijter. “Op het moment van publicatie refereerden inwoners van het enige economisch geavanceerde land ter wereld waar ruwweg twee massaschietpartijen per maand plaatsvinden in de laatste acht jaar, naar zichzelf en hun situatie als ‘machteloos’.”

‘No Way To Prevent This,’ Says Only Nation Where This Regularly Happens http://t.co/5O0H2cszAl pic.twitter.com/7fBzYnJTkq The Onion(@ TheOnion) link

‘No Way To Prevent This,’ Says Only Nation Where This Regularly Happens http://t.co/tZ2fRl6vre pic.twitter.com/KSHWjsrs8L The Onion(@ TheOnion) link

‘No Way To Prevent This,’ Says Only Nation Where This Regularly Happens https://t.co/LMg4mj6LFn pic.twitter.com/FZuB4iWFOi The Onion(@ TheOnion) link

.@TheOnion runs same article (‘No Way To Prevent This,’ Says Only Nation Where This Regularly Happens) for 5th time https://t.co/ZBRhB1a5vf pic.twitter.com/FNMPA3t5ut David Rothschild(@ DavMicRot) link

‘No Way To Prevent This,’ Says Only Nation Where This Regularly Happens https://t.co/ZtrimxH2yD pic.twitter.com/L17GlAA9ym The Onion(@ TheOnion) link