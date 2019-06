Na maandenlange crisis bezoekt Hoge Commissaris voor Mensenrechten Venezuela AW

14 juni 2019

18u39

Bron: Belga 0 De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, Michelle Bachelet, brengt volgende week een bezoek aan het in crisis verkerende Venezuela. Ze zal er zowel president Nicolas Maduro als de oppositieleider en de zelfbenoemde interim-president Juan Guaido ontmoeten.

In totaal zal Bachelet drie dagen doorbrengen in Venezuela, van 19 tot en met 21 juni. Naast gesprekken met Maduro en Guaido zijn onder meer gesprekken met slachtoffers van mensenrechtenschendingen, het middenveld, bedrijfsleiders en religieuze kopstukken gepland, klinkt het.



Bachelet, de voormalige presidente van Chili, uitte eerder al haar bezorgdheid over de situatie in Venezuela, over vermeende moorden uitgevoerd door de Venezolaanse ordediensten, en over de detentie van oppositiefiguren. In maart veroordeelde ze "schendingen van civiele en politieke rechten" in het Zuid-Amerikaanse land.

Crisis

Venezuela verkeert in een ernstige economische en politieke crisis onder president Maduro, die vorig jaar voor een tweede termijn werd verkozen in omstreden en door de oppositie geboycotte verkiezingen. Sinds november ontvluchtten al een miljoen mensen het land, sinds 2015 gaat het al om meer dan vier miljoen.

Guaido, voorzitter van het door de oppositie gedomineerde maar gemuilkorfde parlement, wierp zichzelf op als interim-president. Hij werd onder meer door de Verenigde Staten en de Europese Unie erkend.

