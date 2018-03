Na maanden van research: deze Afrikaanse stammen waren de inspiratie voor Black Panther Tine Kintaert

06 maart 2018

17u31

Bron: Waris/Twitter 1 Oscarwinnares Frances McDormand riep het gisteren nog luidkeels tijdens haar speech : van een eerlijke diversiteit is in Hollywood nog steeds geen sprake. Al zet de film 'Black Panther' een grote stap in de goede richting. Niet alleen bestaat de cast uit bijna uitsluitend zwarte acteurs, maar de hele film is ook een grote ode aan Afrika.

We hoeven het je niet meer te vertellen, 'Black Panther' is razend populair. De film bracht wereldwijd al bijna 900 miljoen dollar op en is intussen de meest succesvolle superheldenfilm aller tijden (als je ensembles als 'The Avengers' en sequels niet meerekent). De Panter doet het daarmee beter dan Wonder Woman en Deadpool.

Naast de uitstekende cijfers wordt de Marvelcreatie ook de hoogte ingeprezen door critici, en dan vooral omdat de film een eerbetoon is aan de Afrikaanse cultuur. Ruth Carter (kostuumdesign) en Hannah Beachler (productiedesign) deden maandenlang research en incorporeerden heel wat typische uiterlijke kenmerken van verschillende stammen in de outfits.

1. Mursi

De typische lipschotels, waarbij een gat in de onderlip (of soms bovenlip) wordt gemaakt om deze op te rekken, zijn te zien in Black Panther. Ze zijn een vaste waarde bij de Mursi- en Surma-stammen in Ethiopië.

Scarificatie is het decoreren van de menselijke huid door ze in te snijden en littekens te veroorzaken. Tegenwoordig duikt het fenomeen ook in de westerse wereld op, maar bij de Mursi-stam is het al eeuwenlang een gebruik.

2. Zulu

Koningin Ramonda draagt de typische hoofdtooi van de Zulu-vrouwen. De hoeden worden overigens 'isicholo's' genoemd en worden gedragen door getrouwde vrouwen tijdens ceremonies.

3. Masai

De uniformen van de Dora Milaje, de strijdmacht die uitsluitend uit vrouwen bestaat, zijn duidelijk geïnspireerd op de kledij van de Masai in Kenya en Tanzania.

4. Basotho

Het deken dat W'Kabi om zijn schouders heeft hangen, lijkt erg op de stijl die de Basotho erop nahouden.

5. Ndebele

De ringen die gebruikt worden om de nek uit te rekken, kennen we vooral van de Thaise 'giraffenvrouwen', maar ook in Afrika komen ze voor. De Ndebele in Zuid-Afrika en Zimbabwe gebruiken ze als statussymbool.

6. Himba

Deze haarstijl herken je ongetwijfeld uit een of andere reportage: de meisjes en vrouwen van de Himba-stam maken vlechten en smeren die dan in met geitenvet en oker. Ook hun huid smeren ze in, waardoor hun huid beschermd wordt tegen de zon en de typische rode kleur krijgt. Ze wassen zich overigens zelden of nooit.

7. Akan

De sjaal die koning T'Challa draagt, is geïnspireerd op de Kente-stoffen van de Akan-stam in Ghana. De print vertoont duidelijke gelijkenissen.

8. Karo

Heel wat Afrikaanse stammen beschilderen hun gezicht met witte verf, maar de stippen die prinses Shuri heeft, zie je vooral bij de Karo-stam.

9. Turkana

De typische kralen die je bij de Turkana-stam in Kenya ziet, vormden de inspiratie voor outfits van Nakia en Okoye.