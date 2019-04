Na maanden protest: “Soedanese president afgezet en opgepakt door leger” KVE HAA TTR KG

11 april 2019

09u45

Bron: Belga, AFP, DPA, Reuters 2 De Soedanese president Omar Hassan al-Bashir (75) is na bijna dertig jaar afgezet en opgepakt door het leger. Dat melden regeringsbronnen. De val van de dictatoriaal regerende al-Bashir komt na massale protesten die in december losbarstten na prijsverhogingen van onder meer brood. Het leger schort de grondwet op en roept de noodtoestand uit voor een periode van drie maanden. De militaire raad neemt het bestuur over het land over gedurende een overgangsperiode van twee jaar, luidde het in de verklaring. Daarna worden verkiezingen georganiseerd.

De Soedanese minister van Defensie Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf drong erop aan dat de mensenrechten zouden gerespecteerd worden en riep de bevolking op de veiligheidsmaatregelen te aanvaarden die geïmplementeerd zullen worden. Awad Ib Auf zei nog dat Bashir op een "veilige plek" wordt vastgehouden.

De grenzen en het Soedanese luchtruim blijven tot nader order gesloten, zei de minister. Over heel het grondgebied van Soedan geldt een staakt-het-vuren. Volgens getuigen voerden soldaten raids uit op de kantoren van een organisatie die banden heeft met Bashirs partij National Congress Party (NCP). Ook zouden naar schatting honderd leden van de NCP en andere prominenten uit het regime van Bashir zijn opgepakt.

Volgens de Arabische nieuwszender Al-Arabiya werd Bashir gisteren verhinderd om Soedan te verlaten.

Feeststemming

In afwachting van de “belangrijke aankondiging” van het leger was er vandaag in Khartoem een enorme menigte op de been. Een menigte demonstranten kwam op straat om de machtswisseling te vieren. De burgers gingen massaal naar het hoofdkwartier van het leger, waar vandaag al voor de zesde dag op rij actie werd gevoerd. Inwoners vallen mekaar in de armen, zwaaien met Soedanese vlaggen en wisselen lekkernijen uit.

De leiders van het antiregeringsprotest hebben de manifestanten in de stad opgeroepen om geen publiek goed en privé-eigendom aan te vallen. De zogenaamde Alliantie voor Vrijheid en Verandering vraagt het volk om “zichzelf onder controle te houden”. “Onze revolutie is vreedzaam, vreedzaam, vreedzaam”, luidt het.

Politieke gevangen vrij

Intussen maakte inlichtingendienst NISS bekend dat alle politieke gevangenen in het land worden vrijgelaten. Dat zei het veiligheidsapparaat in een verklaring verspreid via staatspersbureau SUNA.



In het land zitten talrijke mensen vast die tegenstander van het regime zijn. Velen zijn opgepakt tijdens de massale protesten die eind vorig jaar losbarstten.

Brood

De protesten in Soedan gingen midden december van start, nadat de regering besliste om de broodprijs te verdrievoudigen. De acties bleven aanhouden, maar leken de laatste weken wat weg te deemsteren. Sinds vorige zaterdag, en de start van een sit-in voor het hoofdkwartier van het leger in Khartoem, hebben de protesten een nieuw elan gekregen.

Bashir riep in februari de noodtoestand uit, ontbond de regering en liet ook weten dat hij zou aftreden als leider van zijn partij, de National Congress Party (NCP), maar dat kon de situatie niet ontmijnen.

21 doden

Veiligheidstroepen probeerden de voorbije dagen verschillende keren de betogers uit elkaar te drijven. Daarbij werd onder meer met scherp geschoten en traangas afgevuurd. Zeker 21 mensen zouden daarbij om het leven gekomen zijn. Sommige militairen kozen de kant van de demonstranten en raakten betrokken in schietpartijen met de oproerpolitie.

Bankroet

De 75-jarige Bashir kwam in 1989 aan de macht na een staatsgreep. Hij torpedeerde toen een vredesakkoord tussen een democratisch gekozen regering en opstandelingen in Zuid-Soedan. In de jaren van al-Bashirs bewind is het land in toenemende mate geïsoleerd door zijn flirten met soennitische extremisten en het aanwakkeren van binnenlandse strijd zoals in het zuiden en de noordwestelijke regio Darfur.

Al-Bashir wordt al 10 jaar gezocht wegens gruweldaden gepleegd in Darfur door het Internationale Strafhof (ICC) in Den Haag.

Het politieke isolement van al-Bashirs regime, wurgende Amerikaanse economische sancties en de afscheiding van het olierijke zuiden (Zuid-Soedan) in 2011 hebben de zwakke economie van Soedan verder verlamd. Het regime heeft recent nog veel geld losgekregen van onder meer Qatar, maar was al bankroet.