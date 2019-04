Na maanden protest: “Soedanese president afgetreden”

11 april 2019

09u45

Bron: Belga, AFP, DPA, Reuters

De Soedanese president Omar Hassan al-Bashir is na bijna 30 jaar gedwongen afgetreden. Dat melden regeringsbronnen. De val van de dictatoriaal regerende al-Bashir komt na massale protesten die in december losbarstten na prijsverhogingen van onder meer brood. Het leger heeft na vier maanden al-Bashir laten vallen. Het zou in beraad zijn over de vorming van een voorlopige regering en het voorzitterschap van de Hoge Raad van de Strijdkrachten.