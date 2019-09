Na liquidatie in Amsterdam: kroongetuige Nabil B. heeft nieuwe advocaat

Buitenland

Kroongetuige Nabil B. heeft een nieuwe advocaat. Zijn vorige advocaat, Derk Wiersum, werd vorige week

. Wie de nieuwe advocaat is, is niet bekendgemaakt. Het gaat niet om Peter Schouten. Die had zich na de moord op Derk Wiersum aangeboden als nieuwe advocaat. Nabil B. is kroongetuige in een groot liquidatieproces rondom de zogenaamde Mocromaffia en de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi.