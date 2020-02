Na Leterme, Di Rupo en Michel maakt Mark Rutte kennis met vierde Belgische premier: Wilmès KVE

03 februari 2020

21u32

Bron: Belga 0 In het Catshuis in Den Haag heeft de Nederlandse premier, Mark Rutte, de Belgische eerste minister, Sophie Wilmès, ontvangen. Zij is de vierde Belgische regeringsleider die op bezoek gaat bij Rutte in Den Haag. Op het Binnenhof of in het Catshuis ontving Rutte al Leterme in 2011, Di Rupo in 2012 en Michel kwam er meermaals. De bilaterale betrekkingen tussen Nederland en België en de samenwerking binnen de Benelux en de Europese Unie kwamen ter sprake in de gesprekken tussen Rutte en Wilmès.

Sophie Wilmès is premier sinds 27 oktober. Haar eerste officiële buitenlandse ontmoeting als premier was er één met Edouard Philippe, premier van Frankrijk, in aanloop van het Vredesforum van Parijs. Ook sprak ze al met Boris Johnson aan de vooravond van de NAVO-top op Downing Street Ten. Maandagavond was de Nederlandse premier aan de beurt.

Rond 19.15 uur werd Wilmès op het bordes van het Catshuis tijdens een fikse regenbui ontvangen door minister-president Rutte: "Sorry Sophie, dit is heel vies weer." Wat volgde was een korte tête-à-tête tussen de twee regeringsleiders. Rond 19.40 uur schoven Rutte en Wilmès aan tafel aan voor een diner. Gespreksonderwerp daar was vooral de Europese Unie: het meerjarig financieel kader, de brexit, extern beleid, conferentie over de toekomst van de EU, het klimaat en de Europese Green Deal.

Premier Rutte leert niet alleen om de zoveel tijd een nieuwe Belgische regeringsleider kennen, ook ontving hij al drie Vlaamse regeringsleiders in Den Haag. In oktober ging Jan Jambon langs bij Mark Rutte in het Catshuis in Den Haag. Eerder maakten Kris Peeters en Geert Bourgeois al officieel kennis met Mark Rutte.

Rutte is al bijna tien jaar minister-president in Nederland.