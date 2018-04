Na klachten van inwoners en bezoekers: Den Haag verbiedt roken van cannabis in stadscentrum IVI

16 april 2018

17u15

Bron: The Guardian 1 Na vele klachten van bewoners en bezoekers heeft Den Haag beslist om het gebruik van cannabis in het stadscentrum en andere belangrijke plekken te verbieden. De stad zal de komende twee weken gebruikers waarschuwen voor het verbod. Na die periode zullen boetes uitgeschreven worden aan zij die betrapt worden.

Het verbod geldt in het stadscentrum van Den Haag, het centraal station en belangrijke winkelplekken. Amsterdam en Rotterdam hebben eerder al het gebruik van de drug verboden in en rond scholen en speelpleinen, maar Den Haag is de eerste stad in Nederland die het verbod zal opleggen voor het stadscentrum en andere belangrijke plekken.

Cannabis wordt bij onze buren openlijk verkocht in 573 coffeeshops in 103 van de 380 Nederlandse gemeenten. De woordvoerder van de burgemeester van Den Haag wijst “de vele klachten van bewoners en bezoekers over de geur van cannabis en geluidsoverlast van de gebruikers ervan” aan als de reden voor de ban. Volgens de burgemeester en de politie waren er voldoende bewijzen dat “het gebruik van soft drugs een negatieve impact heeft op de leefomgeving van inwoners en bezoekers op de plaatsen waar de ban zal gelden”.

De stad zal de komende twee weken flyers uitdelen in de coffeeshops om gebruikers te wijzen op de boete die ze kunnen oplopen als ze betrapt worden. Ook buitenlanders worden gewaarschuwd met Engelstalige flyers in hotels. Na die periode gaat de ban in.