Na juridische strijd van 10 jaar: alleen Ritter Sport mag vierkante chocolade verkopen

23 juli 2020

15u26

Alleen de Duitse chocoladefabrikant Ritter Sport mag nog vierkante chocoladetabletten verkopen. Dat oordeelde het Duitse hooggerechtshof in Karlsruhe donderdag. Daarmee is een einde gekomen aan een jarenlange juridische strijd met de Zwitserse concurrent Milka.

Ritter Sport nam begin jaren 90 in Duitsland een patent dat zijn vierkante chocoladetablet moest beschermen. Toen concurrent Milka in 2010 een chocoladereep in dezelfde vorm op de markt bracht, stapte Ritter Sport dan ook naar de rechtbank. Het bleek het begin van een tien jaar durende juridische strijd.

Die strijd is vandaag/donderdag ten einde gekomen met de uitspraak van het hooggerechtshof, dat twee verzoeken afwees om de bescherming op de vierkante chocoladetabletten op te heffen. De geldende regels stellen dat de vorm van een product niet kan worden beschermd als het net daardoor een aanzienlijke waarde krijgt, maar dat is volgens de rechters hier niet het geval. De octrooien "geven geen significante waarde aan de chocoladerepen", vinden ze. De vorm heeft ook geen speciale artistieke waarde en leidt niet tot prijsverschillen.

Marketingstrategie

In het arrest verwijst het hooggerechtshof voorts naar de slogan van Ritter Sport - "Quadratisch. Praktisch. Gut." (Vierkant. Praktisch. Goed.) - en stelt het dat de vorm deel uitmaakt van een marketingstrategie gelinkt aan de oorsprong van de chocoladetabletten. De vorm ervan wekt bij de consument dan ook bepaalde kwaliteitsverwachtingen op, zo luidt het oordeel.

Ritter Sport werd in 1912 opgericht in Stuttgart. Volgens het bedrijf zelf kwam het in 1932 op de proppen met de vierkante chocoladerepen. Medeoprichtster van het bedrijf Clara Ritter had toen namelijk beslist dat de chocoladerepen in de zak van elke jas zouden moeten kunnen passen zonder te breken.

