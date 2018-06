Na jarenlange familievete: verzoening tussen Marine Le Pen en vader Jean-Marie op til TTR

30 juni 2018

10u39

Bron: ANP 0 De Franse politieke familie Le Pen heeft zich verzoend om de verjaardag te vieren van pater familias Jean-Marie. Hij is kortgeleden negentig geworden. Volgens Franse media hebben zijn dochters Marine en Marie-Caroline een uitnodiging geaccepteerd voor een groot verjaarsfeest, vanavond, waar honderden genodigden worden verwacht.

Jean-Marie Le Pen is oprichter van het rechts-radicale Front National. Zijn dochter Marine nam het over in 2011 en raakte sindsdien met haar vader verwikkeld in een familievete over de koers van de partij. Waar Jean-Marie bleef steken in uiterst rechtse en zeer conservatieve kringen, wil Marine de partij omvormen tot een populistische volkspartij. In 2015 zette Marine haar vader uit de partij. Zijn erevoorzitterschap mocht hij houden, zo bepaalde het Franse gerechtshof eerder dit jaar.

Marine Le Pen geldt als uiterst rechts als het gaat om immigratie en veiligheid, maar uiterst links op het gebied van economische thema's. Onder haar leiding is de partij begin deze maand omgedoopt van Front National naar Rassemblement National (Nationaal Samenwerkingverband).