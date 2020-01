Na intrekken van politieke immuniteit is Netanyahu nu officieel gedagvaard in 3 corruptiezaken

28 januari 2020

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu trekt zijn verzoek om parlementaire immuniteit in. Hij wilde daarmee strafvervolging in drie corruptiezaken tegenhouden. In een verklaring zegt hij daar nu van af te zien.