Na intensieve vaccinatiecampagne wordt Afrika poliovrij verklaard AW

25 augustus 2020

13u25

Bron: The Guardian 1 Na tientallen jaren van inspanning en een laatste geval in 2016 zal Afrika naar verwachting officieel poliovrij worden verklaard. Het poliovirus is een virus dat van de ene mens op de andere kan worden overgebracht en bij kinderen verlamming kan veroorzaken.

Vier naar na het laatste geregistreerde geval (in Nigeria), zal de Africa Regional Certification Commission (ARCC) naar alle verwachting officieel verklaren dat het continent verlost is van het poliovirus. Dat is het resultaat van een intensieve campagne om alle kinderen te laten vaccineren opdat ze niet langer besmet kunnen worden.



Vooral in de staat Borno, het hart van de jihadistische opstand in Nigeria, was er op dat vlak veel werk aan de winkel. “Het is een gigantische onderneming geweest waarvoor enorm veel doorzettingsvermogen nodig was”, aldus Matshidiso Moeti, regionaal directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Afrika.



In 1996 raakten maar liefst 75.000 kinderen verlamd, te wijten aan polio. “Ik zou heel graag hulde willen brengen aan deze polio-overlevenden, die zich hebben aangesloten bij de strijd tegen het virus en de impact ervan deelden met anderen”, zegt Moeti nog.

Het gaat overigens om het ‘wild’ poliovirus. Helaas zijn er inmiddels mutaties van dat virus gesignaleerd waarvoor kinderen nieuwe vaccins moeten krijgen.