Na het verscheuren van de speech: hoe het respect tussen Pelosi en Trump omsloeg in haat en de voorbije maanden steeds tastbaarder werd

KVDS

05 februari 2020

12u12

2

Iedereen keek afgelopen nacht met open mond toe hoe de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi na de State of the Union van president Trump haar kopij van zijn speech in stukken scheurde. Het was een nieuw hoogtepunt in de alsmaar gespannener relatie tussen de twee politieke kopstukken. Een reconstructie van hoe het aanvankelijke respect tussen Trump en Pelosi omsloeg in haat en hoe die de jongste maanden steeds tastbaarder werd.