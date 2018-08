Na het misbruikschandaal in de VS: waarom grijpt de paus niet in? Theo Koelé

17 augustus 2018

17u45

Bron: de Volkskrant 0

Het bleef aanvankelijk stil in het Vaticaan toen dinsdag in de VS grootschalig seksueel misbruik in de katholieke kerk werd onthuld. Donderdag zei paus Franciscus dan toch te begrijpen dat "deze misdaden het geloof en de geest van gelovigen kunnen schokken".

Een bijna negenhonderd pagina’s tellend rapport van openbaar aanklager Josh Shapiro in de staat Pennsylvania liegt er niet om: driehonderd priesters –roofdieren worden ze door hem genoemd – hebben zich schuldig gemaakt aan seksueel misbruik van ten minste duizend minderjarigen. Zeker zo erg: de kerkleiding heeft het zeventig jaar lang met de mantel der liefde bedekt. "Priesters verkrachtten jonge jongens en meisjes, en de mannen van God die verantwoordelijk waren deden niets. Sterker nog, ze verborgen het", aldus Shapiro.

