Na het eten van 24 oesters krijgt Jeanette levensbedreigende ziekte. Drie weken later is ze dood

Jeanette LeBlanc uit Texas hield ervan om te gaan vissen met vrienden. Toen kon ze onmogelijk weten dat het boottochtje dat ze eind september maakte haar laatste tripje ooit zou zijn. Het verorberen van verse oesters zou haar nadien fataal worden.

Jeanette en haar echtgenote Vicki Bergquist waren samen met vrienden gaan vissen in de Amerikaanse staat Louisiana. Op de terugweg naar huis kochten ze een zak verse oesters op de lokale markt. Twee dagen later lag Jeanette in het ziekenhuis. Ze was besmet met een vleesetende bacterie. Op 15 oktober vorig jaar stierf ze. Haar echtgenote Vicky doet nu haar verhaal om het bewustzijn rond de levensbedreigende ziekte te vergroten.

"Ik ben erg optimistisch ingesteld, dus ik ging ervan uit dat ze het zou halen", vertelde Vicky. "Ze was een grote vechter." Maar het liep helaas anders.

"Na ons boottochtje op 23 september at ze wel 24 oesters, zeker 12 meer dan de rest. Maar niemand anders van het gezelschap is ziek geworden", verklaarde ze. "Twee dagen later kreeg Jeanette ademhalingsmoeilijkheden en haar onderbenen leken ontstoken."

In het ziekenhuis vermoedden de artsen eerst dat Jeanette een allergische reactie had. Maar nadien bleek dat ze geïnfecteerd was met een Vibrio-bacterie die voorkomt in warmere wateren maar ook in rauwe vis en schaal- en schelpdieren. Volgens de artsen had de onfortuinlijke vrouw besmette oesters gegeten.

Ondertussen ging het steeds slechter met Jeanette. De toestand van haar benen was zorgelijk en de vleesetende bacterie woekerde ook in de rest van haar lichaam. De artsen vochten voor haar leven. Jeanette kon nog amper praten maar besefte dat ze zou sterven. Op 15 oktober blies ze haar laatste adem uit.

Vicky probeert nu van dag tot dag te leven en het bewustzijn rond deze vreselijke ziekte te vergroten.