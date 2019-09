Na het beruchte telefoontje: Trump en Zelenski ontmoeten elkaar voor het eerst in New York kv

25 september 2019

20u02 0 De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Oekraïense collega Volodimir Zelenski zullen elkaar vandaag voor het eerst in levenden lijve treffen in New York. Daar zijn beide leiders aanwezig voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De ontmoeting komt er net op het ogenblik dat een telefoongesprek tussen beide staatsleiders voor grote ophef zorgt, nadat uitlekte dat een klokkenluider binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten een klacht indiende over wat hij tijdens die conversatie opving. U kan de ontmoeting hier straks live volgen.

Tijdens het gesprek, dat plaatsvond op 25 juli, vroeg Trump Zelenski immers om een onderzoek in te stellen naar zijn Democratische rivaal Joe Biden en diens zoon Hunter. Daarnaast wilde hij ook dat Zelenski zich zou buigen over het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar de mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Dat telefoontje was voor de Democraten de spreekwoordelijke druppel in de emmer der redenen tot afzetting van de president. Gisteren kondigde Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, aan dat er een afzettingsprocedure tegen Trump wordt ingesteld.

Trump en Zelenski hebben behoorlijk wat gemeen. Zelenski (41), een voormalige acteur, werd in mei verkozen tot president van Oekraïne. Centraal in zijn campagne stond de aanpak van corruptie in zijn thuisland. Tot dan had hij geen enkele politieke ervaring. Althans toch niet in het echt. Zelenski vertolkte wel de hoofdrol in een televisiereeks waarin hij een buitenstaander speelt die het tot president schopt.

Donald Trump, een miljardair die zijn geld voornamelijk in de vastgoedwereld bijeensprokkelde, was in de VS eveneens een gekende tv-persoonlijkheid, onder andere als presentator van The Apprentice. Ook voor hem is het presidentschap zijn eerste politieke ambt. Een van de speerpunten van zijn campagne was ‘drain the swamp’, waarbij hij doelde op de Obama-administratie, die volgens hem het toonbeeld van wanbeleid was.