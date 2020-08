Na Hagia Sophia wordt ook historische Chorakerk in Istanboel moskee NLA

21 augustus 2020

11u10

Bron: ANP 4 De Turkse president Recep Tayyip Erdogan laat nog een bekende orthodoxe kerk in gebruik nemen als moskee. Het gaat om de historische Chorakerk in Istanbul, waar tegenwoordig een populair museum is gevestigd.

Turkije nam vorige maand ook de voormalige Byzantijnse kathedraal Hagia Sophia in gebruik als gebedsplaats voor moslims. Dat leidde toen tot internationale kritiek, onder meer uit Europese landen met veel orthodox-christelijke gelovigen.

Ook de Chorakerk stamt uit de tijd van het Byzantijnse rijk, dat zijn hoofdstad had in het hedendaagse Istanboel. De Ottomanen vestigden na hun verovering van de stad in 1453 een moskee in het gebedshuis. Het gebouw was sinds de jaren veertig van de vorige eeuw in gebruik als een museum.