Na Guatemala en VS opent nu ook Paraguay ambassade in Jeruzalem SI

21 mei 2018

14u28

Bron: Belga 1 De Paraguayaanse president Horacio Cartes heeft maandag in Jeruzalem de nieuwe ambassade van zijn land in Israël ingewijd, nadat de Verenigde Staten en Guatemala eerder hetzelfde hadden gedaan.

Cartes en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu onthulden samen het plakkaat van de nieuwe vestiging, in een toren in een wijk in het zuiden van Jeruzalem.

"Deze soevereine beslissing is een historische gebeurtenis voor de sterke vriendschapsbanden tussen Israël en Paraguay", zei Cartes. Netanyahu sprak van "een geweldige dag voor Israël, een geweldige dag voor Paraguay, een geweldige dag voor onze vriendschap".

Internationale consensus gebroken

Paraguay is zo het derde land geworden dat breekt met de internationale consensus om ambassades buiten Jeruzalem te vestigen, gezien de omstreden status van de stad. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1967, maar de annexatie werd internationaal niet erkend. De Palestijnen zien Oost-Jeruzalem als de hoofdstad van hun toekomstige staat.

De Verenigde Staten verhuisden op 14 mei hun ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem, waarmee Trump een controversiële verkiezingsbelofte inloste. Dezelfde dag werden tientallen Palestijnen die protesteerde in de Gazastrook, doodgeschoten door het Israëlische leger. Twee dagen na de VS opende Guatemala zijn ambassade in Jeruzalem.