Na groot succes: Plopsa bouwt tweede pretpark in Polen ADN

27 september 2019

16u04

Bron: Belga 0 Plopsa gaat een tweede park bouwen in Polen, in de hoofdstad Warshau. "Majaland Warschau" is goed voor een investering van 30 miljoen euro, meldt Plopsa Group.

Eind september 2018 openden Momentum Capital en de Plopsa Group het allereerste Plopsa-park in Polen, in het grensgebied met Duitsland nabij Berlijn: Majaland Kownaty. De investeerders wilden hiermee vooral de leemte aan vrijetijdsbestemmingen voor families in Polen invullen. De doelstelling van 250.000 bezoekers werd een jaar na opening vlot behaald.

Momenteel loopt er in Majaland Kownaty een tweede investeringsfase waarbij opnieuw 20 miljoen euro geïnvesteerd wordt. Een houten achtbaan van 7,5 miljoen euro, het eerste deel van de investering, werd deze zomer geopend. Volgende zomer opent de gloednieuwe zone Wickieland, eveneens goed voor een investering van 7,5 miljoen euro.

Gezien het grote succes van het park, kondigen Momentum Capital en Plopsa nu de bouw van een tweede pretpark in Polen aan. De grond hiervoor werd aangekocht van Ceetrus, de eigenaar, manager en commercialiseerder van de Auchan winkelcentra en retailparken. De investering van 30 miljoen euro zal naar verwachting ongeveer twee jaar na ontvangst van de vergunningen klaar zijn. Voor de realisatie van het project doen beide partners opnieuw een beroep op de Belgische bouwgroep CFE, die zelf ook in Polen actief is.

Plopsa Group, de themaparkdivisie binnen Studio 100, telt intussen zeven pretparken: vier in België, één in Nederland, één in Duitsland en Majaland Kownaty in Polen. Naast het aangekondigde nieuwe park in Warschau, werd onlangs gestart met de bouw van een gloednieuw waterpark in België.