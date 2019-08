Na gewelddadige confrontatie tussen India en Pakistan buigt VN-Veiligheidsraad zich over Kasjmir AW

15 augustus 2019

20u49

Bron: Belga 0 De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties buigt zich morgenvroeg in New York over de situatie in de Indiase deelstaat Kasjmir. Dat werd uit diplomatieke bron vernomen. De vergadering zal achter gesloten deuren plaatsvinden.

De deelstaat, die voluit Jammu en Kasjmir heet, verloor op 5 augustus zijn autonomie. De regering van de Indiase nationalistische premier Narendra Modi schrapte toen artikel 370 van de grondwet, dat een speciaal statuut aan Kasjmir toekende. Er werd ook een avondklok ingesteld en de communicatiemiddelen werden geblokkeerd. Met die laatste maatregel wilden de Indiase autoriteiten een eventuele opstand van de lokale bevolking vermijden. De beslissing van Modi dreigt de relaties tussen India en Pakistan verder te bemoeilijken, want Islamabad claimt zeggenschap over Kasjmir. Over de regio vochten India en Pakistan al drie oorlogen uit sinds Kasjmir in 1947 onder Indiaas bewind terechtkwam.



Voor het eerst sinds de regering-Modi de autonomie van Kasjmir introk, kwam het vandaag aan de demarcatielijn tussen Indiaas en Pakistaans Kasjmir tot geweld tussen militairen van de twee buurlanden. Drie Pakistaanse soldaten kwamen daarbij om het leven. Claims van Pakistan als zouden ook vijf Indiërs het leven gelaten hebben, werden door New Delhi als "fictie" afgedaan. Dergelijke vormen van geweld komen in Kasjmir wel vaker voor, maar woensdag zei de Pakistaanse premier Imran Khan dat zijn land elke vorm van agressie van India zou beantwoorden. Hij was het die bij de VN op een spoedzitting over Kasjmir had aangedrongen.



Indiase onafhankelijkheidsdag

Modi laat een en ander intussen niet aan zijn hart komen. Hij vierde de Indiase onafhankelijkheidsdag en verklaarde dat zijn regering in Kasjmir "pionierswerk" aan het verrichten is. De oostelijke regio Ladakh zal van Jammu en Kasjmir afgescheiden worden, maar de rest van de deelstaat zal onder rechtstreekse controle van New Delhi komen te staan. De oude bestuursvormen zetten volgens Modi aan tot corruptie en nepotisme, zo zei hij in een 90 minuten durende toespraak.



