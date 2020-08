Na gevallen in ons land, Nederland en Hongkong: WHO gaat uit van weinig herbesmettingen LH

25 augustus 2020

14u26

Bron: Belga 0 De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft gezegd dat ze ervan uitgaat dat er "zeer weinig" gevallen van herinfectie zullen zijn met Covid-19. Gisteren raakte bekend dat in Hongkong een eerste patiënt voor een tweede keer besmet raakte met het virus. Ook in ons land werd melding gemaakt van een herbesmetting.

Het was tot nu toe niet duidelijk of, wanneer iemand werd geïdentificeerd als opnieuw geïnfecteerd, het ging om een testprobleem of er daadwerkelijk een nieuwe infectie was, vertelde een woordvoerder van de WHO in Genève. "Dit is er één op de meer dan 23 miljoen en we zullen waarschijnlijk meer gevallen zien. Maar het lijkt geen veel voorkomende situatie te zijn", voegde ze eraan toe.

"Momenteel is dat aantal gevallen heel erg laag", zei ze. En het laat nog niet toe om vast te stellen hoelang de immuniteit na een eerste infectie is, meldt de organisatie.



Maandag maakten onderzoekers in Hongkong bekend dat ze het eerste bewezen geval van herinfectie hadden geïdentificeerd. Ook in België en Nederland werden vervolgens twee gevallen van herinfectie bekendgemaakt.

