Na 'gekkenhuis' op Tenerife moet piloot reis naar Amsterdam afbreken: “Hij moest rust houden”

Bron: AD.nl 0 Een piloot van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij TUI fly heeft gisteren een vlucht van Tenerife naar Amsterdam noodgedwongen moeten afbreken. Na een opeenstapeling van geannuleerde vluchten en vertragingen - als gevolg van de zandstormen - had hij zijn maximumaantal vlieguren bereikt. Het vliegtuig landde in Parijs, waarna de enkele honderden passagiers in zeer korte tijd in hotels ondergebracht moesten worden.

Wim de Rooij (69) is een van de gedupeerde reizigers. Hij spreekt van een chaotisch einde van zijn vakantie. “Het was echt een gekkenhuis”, beschrijft de voormalige politiewoordvoerder de situatie op Tenerife. “Het was op het vliegveld echt een komen en gaan van mensen. Zo’n drukte heb ik nog niet eerder meegemaakt. Je kon bijna niks anders dan aansluiten in de file en in slakkengang naar je gate lopen.”



Door een flinke zandstorm ging het vliegveld het afgelopen weekend een complete dag op slot. Tientallen vluchten moesten daardoor later in de week worden ingehaald. Dat leverde volgens De Rooij chaotische taferelen op. “Veel passagiers hadden geen idee hoe het zat met hun reis en liepen maar een beetje verdwaasd rond. Voor ons viel de schade gelukkig mee. Wij hadden slechts twee uurtjes vertraging. Gelukkig maar, want na het nieuws van het coronavirus wilden we echt zo snel mogelijk terug naar Nederland.”

Gemopper

Dat liet echter nog even op zich wachten. De piloot had als gevolg van oponthoud op Tenerife het maximumaantal vlieguren bereikt. Piloten mogen volgens de wet niet te lang achter de stuurknuppel van een vliegtuig zitten. Het kan gevaarlijk zijn als piloten die al 22 uur wakker zijn vliegtuigen aan de grond moeten zetten. De Britse pilotenvakbond Balpa meldde eerder dat ruim de helft van de piloten wel eens is weggedommeld.

Volgens De Rooij was de piloot twee uur onderweg toen hij het slechte nieuws kwam vertellen. “Hij vertelde dat hij halsoverkop op zoek moest naar een locatie om te landen omdat hij volgens de wet niet meer verder mocht vliegen. Dat leidde tot flink wat gemopper onder de passagiers, maar uiteindelijk hadden de meeste er wel begrip voor. Veiligheid boven alles.”

De piloot landde het toestel uiteindelijk in Parijs. TUI Nederland moest in allerijl op zoek naar een hotel om de vele gestrande passagiers op te vangen. “Het moet ongetwijfeld een flinke operatie voor TUI zijn geweest om in zo’n korte tijd het vervoer en een slaapplek te regelen, maar ze hebben het echt voortreffelijk gedaan”, looft De Rooij de reisorganisatie. “Natuurlijk heb je altijd passagiers die boos reageren en gaan dreigen met claims, maar daar doe je niks tegen. We werden van begin tot eind keurig op de hoogte gehouden en geïnstrueerd over de gang van zaken.”

Opgelucht

Na een zeer korte nacht vervolgde de Rotterdammer vanochtend zijn reis. Hij kwam uiteindelijk een halve dag later dan gepland aan op Schiphol. “Ik ben opgelucht dat ik weer thuis ben. Tenerife was wederom prachtig, maar het einde verliep wel een beetje chaotisch. Eerst die vreselijke storm, waardoor we de laatste dagen alleen maar binnen hebben gezeten. En dan ook nog dat coronavirus. Het leek wel de wet van Murphy. Alles wat fout kon gaan, ging fout.”

Een woordvoerder van TUI Nederland bevestigt dat de piloot een tussenstop moest maken om rust te houden. “Door de strenge en strikte werktijden konden ze Amsterdam niet meer halen. Wij bieden onze excuses aan als passagiers enig ongemak hebben ervaren, maar veiligheid gaat bij ons boven alles.”

