Na Filipijnen en Australië: nu ook zware aardbeving in Indonesië KVDS

14 juli 2019

12u02

Bron: Belga 4 In het zuiden van Indonesië heeft zich een zware aardbeving voorgedaan, zo heeft het Amerikaans Geofysisch Instituut (USGS) gemeld. Gisteren beefde de aarde ook al op de Filipijnen en vanmorgen trof een aardbeving nog de westkust van Australië.

In Indonesië beefde de aarde om 11.10 uur Belgische tijd. De magnitude bedroeg volgens de eerste gegevens 7,3. Het epicentrum bevond zich op 102 kilometer ten noord-noordoosten van Laiwui, op 10 kilometer diepte. Er zijn nog geen berichten over eventuele schade of slachtoffers. Een tsunami-alarm is niet afgekondigd.

Vanmorgen was er ook al een krachtige aardbeving met een magnitude van 6,6 voor de noordwestelijke kust van Australië. Die beving deed zich voor omstreeks 7.39 uur Belgische tijd. Het epicentrum bevond zich op zowat 200 kilometer ten westen van de badstad Broome, ook op 10 kilometer diepte.





Gisteren vielen nog zeker 25 gewonden bij een aardbeving op de Filipijnen. Die had een kracht van 5,5 op de schaal van Richter. Volgens het Filipijnse vulkanologisch en seismologisch instituut bevond het epicentrum van die beving zich in de buurt van de stad Carrascal, op bijna 800 kilometer van ten zuiden van hoofdstad Manilla. Er was toen ook heel wat materiële schade.