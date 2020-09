Na Duitsland test ook Oostenrijk de waterstoftrein uit TTR

11 september 2020

15u24

Bron: Belga 0 De Franse treinconstructeur Alstom gaat zijn waterstoftrein die het al twee jaar proefdraait in Duitsland, ook in Oostenrijk testen. Gedurende drie maanden zal de trein sporen op reguliere passagiersverbindingen.

Alstom en de Oostenrijkse spoormaatschappij ÖBB zullen de 'Coradia iLint' tot eind november laten rijden op regionale lijnen in het zuiden van het land. De trein aangedreven door waterstof zal er diesellocomotieven vervangen.

De trein, uitgedacht door Alstom in de Duitse fabriek van Salzgitter, is uitgerust met brandstofcellen. Die zetten de waterstof om in elektriciteit voor de elektromotor. De trein rijdt emissievrij: het tuig stoot enkel waterdamp en water uit.

Alstom test al twee jaar de trein uit in Duitsland en de test zijn positief geëvalueerd. Inmiddels zijn er al 41 regionale treinstellen besteld voor de regio's Hamburg en Frankfurt. Daar zullen ze vanaf 2022 sporen.

Ook andere landen zijn geïnteresseerd in de technologie, bijvoorbeeld Groot-Brittannië, Nederland, Frankrijk en Italië. De waterstoftrein is er een alternatief voor dieseltreinen op niet-geëlektrificeerde lijnen. In februari reed bijvoorbeeld de eerste waterstoftrein Nederland binnen voor tests in het noorden van het land.