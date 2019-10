Na Duitsland stopt ook Frankrijk met wapenleveringen aan Turkije

12 oktober 2019

Bron: ANP

Frankrijk heeft zaterdag beslist de export naar Turkije stop te zetten van “oorlogsmateriaal dat ingezet kan worden in het noordoosten van Syrië”. De beslissing is een reactie op de militaire operatie die Turkije gestart is in Noord-Syrië tegen de Koerden. Eerder vandaag liet Duitsland weten eveneens te stoppen met de wapenlevering.