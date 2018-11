Na drugs jaagt Duterte nu op communisten: “Ik richt een doodseskader op” ADN

28 november 2018

10u40

Bron: ANP, Reuters 0 Na zijn bloedige strijd tegen drugshandel en -gebruik, richt de Filipijnse president Rodrigo Duterte nu zijn pijlen op communistische rebellen. Hij kondigde de oprichting van een “doodseskader” aan.

Duterte verwees in een speech gisteren naar de rebellen van de New People’s Army (NPA), een communistische militie die sinds de jaren zestig in het land actief is. Volgens Duterte zullen de moordenaars van zijn ‘Duterte Death Squad’ de zogenaamde ‘sparrows’ van de NPA uitschakelen, die de communisten hebben ingezet om politieagenten te doden tijdens de jaren ‘70 en ‘80. Het is niet duidelijk of die ‘sparrows’ nog bestaan.

Duterte meldde dat de speciale troepen toestemming hebben om te doden. “Als jullie er drie of vier zien, breng ze dan allemaal om”, sprak het staatshoofd.



Nadat Duterte in 2016 aan de macht kwam, begon hij een heksenjacht op alles wat met drugshandel en -gebruik te maken had. Niet alleen militairen en politie kwamen in actie, honderden drugsdealers en -gebruikers werden door burgers doodgeschoten.

De linkse groep Bayan zegt in een statement dat Duterte “een nieuwe moordtocht lanceert, tegen overheidscritici, mensenrechtenactivisten en alle anderen die hij als ‘rood’ bestempelt”. Volgens senator Antonio Trillanes heeft het vooral te maken met angst creëren. “Hij wil de Filipijnen bang maken met een nieuwe ronde moorden. Angst is de enige manier om mensen in de pas te houden.”