Na doortocht van cycloon Idai starten Unicef en WHO massale vaccinatiecampagne tegen cholera in Mozambique

03 april 2019

15u32

Unicef en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beginnen vandaag met een massale vaccinatiecampagne tegen cholera in Mozambique. Bijna 900.000 doses choleravaccins zijn in Beira gearriveerd, dat laat Unicef weten in een mededeling. Toch lanceert de organisatie een noodoproep voor giften.

De cholera-epidemie in het centrum van Mozambique is een gevolg van de overstromingen veroorzaakt door de tropische cycloon Idai. Tot dusver zijn in het land 1.052 gevallen van cholera bevestigd, de meesten in Beira (959). Ook in Nhamatanda is cholera geconstateerd (87 zieken). “De ziekte verspreidt zich snel”, zegt Unicef.



Ziekteverschijnselen

Cholera is een acute ziekte die gepaard gaat met diarree en na enkele uren de dood tot gevolg kan hebben als er geen behandeling komt. De ziekte wordt vooral verspreid via besmet voedsel en water. Zeker door het stilstaande water en de overvolle opvanglocaties kan cholera snel om zich heen grijpen en met name kinderen zijn dan kwetsbaar.”

Unicef en de WHO hebben in zeven choleraklinieken verspreid over het getroffen gebied, vijfhonderd bedden klaargezet. "Daarnaast herstellen we drinkwatervoorzieningen, verdelen we waterzuiveringstabletten en bouwen we latrines. Teams van hulpverleners informeren gemeenschappen over de symptomen van cholera en vertellen over manieren om besmetting te voorkomen", zegt Michel le Pechoux, directeur van Unicef in Mozambique.

Hulpgoederen

Ook de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen laat weten dat er gisteren een grote voorraad hulpgoederen is gearriveerd in het getroffen gebied. Het gaat onder meer om tenten, keukengerei, dekzeilen, gereedschap, proper water en muggennetten.

Unicef laat weten dat het 108 miljoen euro nodig heeft voor dringende hulpverlening ter plaatse en lanceert een noodoproep op de site: www.unicef.be/gift.

