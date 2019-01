Na dodelijke brand met vijf slachtoffers sluit Polen alle onveilige escaperooms AW

06 januari 2019

13u55

Bron: ANP, Belga 5 Polen sluit alle escaperooms die niet aan de veiligheidsnormen voldoen. Dat deelde premier Mateusz Morawiecki mee nadat vijf tienermeisjes vrijdag door een brand om het leven kwamen. “Dit is ongekend, elke vorm van preventie is belangrijk", zei Morawiecki tegen verslaggevers. De uitbater van de escape room is vandaag aangehouden.

De autoriteiten voerden dit weekend inspecties uit in minstens 178 escaperooms verspreid over het hele land. Daarvan bleken 129 locaties niet aan de gezondheids- en veiligheidsnormen te voldoen. Daarvan zijn er dertien onmiddellijk gesloten.



De 15-jarige meisjes vierden een verjaardag in een escape room in de noordelijke stad Koszalin toen de brand uitbrak. De uitbater van de escape room is vandaag aangehouden, kondigde politiecommissaris Jaroslav Szymczyk aan tijdens een persconferentie. Het gaat om een 28-jarige man uit de provincie Groot-Polen, die nog niet bekend was bij het gerecht. Volgens de brandweer was de kamer waar de meisjes uit moesten ontsnappen ongeveer zeven vierkante meter groot. Daarnaast stonden verwarmingsinstallaties naast brandbare materialen en waren er kaarsen in het pand aanwezig. Ook de elektrische bedrading was slordig voorzien.



De Poolse minister van Binnenlandse Zaken Joachim Brudzinski kondigde meteen na de brand aan dat alle escape rooms in het land brandveiligheidscontroleurs over de vloer zullen krijgen. In totaal gaat het om ongeveer 1.100 etablissementen, waarvan er al 200 zijn gecontroleerd, kondigde premier Mateusz Morawiecki vandaag aan. Een paar zaken zijn al gesloten, maar hoeveel dat er precies zijn wilde de premier niet kwijt.

Een escaperoom is een kamer of een gebouw waarin mensen opgesloten zitten. Zij moeten vervolgens via aanwijzingen proberen te ontsnappen.