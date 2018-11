Na dodelijke bosbranden, nu ook overstromingen in Californië: opnieuw verschillende dorpen geëvacueerd, vrees voor gevaarlijke modderstromen IVI DVDA

30 november 2018

07u52

Bron: VTM Nieuws, CNN, CBC, AccuWeather 0 De bosbranden die Californië de voorbije weken hebben geteisterd, zijn geblust. Maar de inwoners van de Amerikaanse staat wacht nu een nieuwe beproeving: hevige regenbuien hebben op verschillende plaatsen al overstromingen veroorzaakt. In het gebied waar de branden alles hebben vernietigd, wordt gevreesd voor gevaarlijke modderstromen.

In het begin van de maand zijn op verschillende plaatsen in Californië bosbranden uitgebroken. Daarbij hebben 88 mensen het leven gelaten. Tienduizenden woningen zijn vernield en grote lappen grond zijn in vlammen opgegaan. Nu bereidt Californië zich voor op alweer een mogelijk gevaar. De voorbije dagen heeft het al hevig geregend, maar volgens de weersvoorspelling zal dat het komende weekend alleen maar erger worden. Er wordt dan ook gevreesd dat zware regenval op zo'n korte tijd tot modderstromen zal leiden in de gebieden die geteisterd zijn door de bosbranden.

Evacuaties

Verschillende dorpen in de westerse staat zijn gisteren opnieuw geëvacueerd - de tweede keer al deze maand. In het noorden van Californië hebben de hulpdiensten een aantal mensen moeten helpen die verrast werden door een stortvloed. Er zijn bootjes ingezet om mensen te redden uit drie woningen. De brandweer heeft ook personen uit wagens gehaald, tientallen anderen werd aangeraden om in de auto te blijven zitten tot het ergste voorbij was. In Malibu, in het zuiden van Californië, zijn bewoners geëvacueerd omdat een modderstroom aan het vormen was.

De brandweer waarschuwt bewoners van risicogebieden dat ze de bevelen van de autoriteiten goed moeten opvolgen. De autoriteiten zeggen dat de situatie in de gebieden waar de Camp Fire heeft gewoed erg gevaarlijk is.

Earlier footage from #ocpublicworks of Trabuco Creek. Mandatory Evacuations remain in place for Trabuco Creek. Your public safety agencies continue to monitor the weather and potential for these mud/debris flows. #ocsd #ocsheriff pic.twitter.com/ywkjxqbAfn OCFA PIO(@ OCFA_PIO) link

Geen gewonden

In verschillende gemeentes is de stroom uitgevallen door het stormweer. Een groot aantal straten staat onder water, vooral in de omgeving van Los Angeles. Daardoor hebben er een aantal auto-ongelukken plaatsgevonden. Maar tot hiertoe is nog niemand gewond geraakt bij het noodweer. Verschillende wegen zijn afgesloten voor het verkeer.

In Paradise, het stadje dat zo goed als volledig van de kaart is geveegd door de Camp Fire, zouden inwoners volgende week mogelijk kunnen terugkeren na drie weken evacuatie. Als het stormachtige weer geen roet in het eten gooit natuurlijk, want de zware regenval maakt het de autoriteiten moeilijker om de wegen vrij te maken en de nutsvoorzieningen te herstellen.