Na de zware branden in Griekenland, nu overstromingen ADN

26 juli 2018

16u58

Bron: Belga 0 Na de zware branden die in de regio ten oosten van de Griekse hoofdstad al zeker tachtig mensenlevens eisten, wordt de twintig km verderop gelegen voorstad Maroussi nu geplaagd door overstromingen.

In Maroussi, een welgestelde voorstad, raakten tientallen auto's beschadigd, maar er vielen geen doden of gewonden. De brandweer kreeg tien oproepen van autobestuurders die vast zaten in hun voertuig en 160 oproepen over overstroomde huizen. Giorgos Karameros, gouverneur van Noord-Athene, vergeleek de regenval met de zondvloed.

Maroussi ligt op zowat 20 km van het door bosbranden zwaar getroffen gebied in en rond Rafina. Daar valt er vandaag lichte regen. Journalisten ter plaatse melden dat daardoor alle brandhaarden geblust worden.



De branden van eerder deze week waren de dodelijkste ooit in Griekenland.

Bij overstromingen in november vorig jaar vielen er in Mandra, een vijftigtal km ten noordwesten van Athene, al 16 doden.